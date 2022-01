Bensheim. (RNZ) Sie sind Legenden des Rocks und zweifellos als Vorbild für andere Musiker eine der einflussreichsten Bands ihrer Zeit. Wishbone Ash, gegründet 1969 in London, waren inspiriert durch britischen Folk, amerikanischen Jazz und Rhythm & Blues, avancierten aber schnell zu Pionieren des Prog und Hard Rock. Ihr unverkennbares Alleinstellungsmerkmal war das Zusammenspiel zweier Leadgitarren, das unter anderem Bands wie Thin Lizzy, Lynyrd Skynyrd, Iron Maiden und Opeth entscheidend beeinflusste. In den 1990ern versuchten sie sich auch noch einigermaßen erfolgreich an Electronic Dance Music.

Jetzt haben Wishbone Ash – ganz klassisch – ihr inzwischen 25. Studioalbum herausgebracht und gehen damit auf "Phoenix Rising Tour". Mit dem Vorgänger "Coat of Arms" schafften sie interessanterweise nach über 50 Jahren im Geschäft 2020 ihre höchste Chartplatzierung in Deutschland. Als einziges Gründungsmitglied ist Sänger und Gitarrist Andy Powell noch dabei. Gerockt wird weiterhin.

Info: Bensheim, Mittwoch, 26. Januar, 20.30 Uhr, Musiktheater Rex. Karten für 34,35 Euro bei RNZ-Ticket