Von Daniel Schottmüller

Mannheim. Nein, naiv ist Andreas Eichenauer nicht "Dass Musik die Welt verändert, kann ich so nicht unterschreiben", sagt der freischaffende Musiker aus Mannheim. "Woran ich aber fest glaube, ist, dass ein Stück Kunst so intrinsisch aufgeladen sein kann, dass es eine emotionale Wirkung auslöst, die den Rezipienten zur Reflektion bewegt."

Berühren und zum Nachdenken bringen, das möchte der 28-Jährige auch mit "Buchenwald". Im Text seines Liedes bezieht sich Eichenauer auf das gleichnamige Konzentrationslager, dessen Befreiung sich am Sonntag zum 76. Mal jährt. Die sanfte Akustikkomposition ist an "The Other Side" des schwedischen Jazzpianisten Tord Gustavsen angelehnt. Eichenauers Version wirkt jedoch nackter, zerbrechlicher. Dafür sorgt nicht zuletzt die Stimme von Sänger Engin Devekiran. Frei von Schnörkeln und gerade deshalb anrührend betrauert er die im KZ "verhungerten Träume" und "entzweiten Seelen". Manchmal spricht er mehr, als dass er singt. Heiko Duffner begleitet ihn mit gezupften Gitarrenakkorden, die schwebend im Raum zu verharren scheinen – der Nachhall der Geschichte wird hier auch akustisch aufgearbeitet.

In dem am Sonntag auf Youtube erscheinenden Musikvideo sind die beiden Musiker schlicht in Schwarz gekleidet. Auf Effekthascherei hat Andreas Eichenauer bewusst verzichtet. "Mir ging es darum, die Atmosphäre einzufangen, die ich gespürt habe, als ich die Gedenkstätte 2019 zusammen mit meiner Lebensgefährtin besucht habe", erzählt er. "Dieses Gefühl, das in dir aufsteigt, wenn du auf dem Appellplatz stehst und denkst: Das kann doch in drei Gottes Namen nicht wahr sein, was hier passiert ist."

Etwa 266.000 Menschen wurden auf dem Ettersberg bei Weimar gefangen gehalten und zur Arbeit gezwungen. 56.000 von ihnen starben. Beim Schreiben des Textes habe er es vermeiden wollen, sich in eine fiktive Geschichte zu flüchten, um so das Schicksal dieser Menschen nachzuzeichnen, erklärt Eichenauer. Stattdessen wählte er einen atmosphärischen Ansatz. "Es war ein Prozess, bei dem man um jede Silbe ringt", blickt er zurück. Stets habe er hinterfragt: "Wie integer ist das, was ich gerade mache? Ist dieses Thema nicht vielleicht doch unantastbar?"

Letztlich glaubt Eichenauer, dass es seine Pflicht ist, in seinem Handlungsrahmen etwas Positives beizutragen. "Ich habe kein Verständnis für Menschen, die sagen: ,Es muss jetzt mal gut sein mit dieser Thematik’", betont der junge Mann, der im hessischen Groß-Rohrheim aufgewachsen ist und an der Staatlichen Hochschule für Musik und Darstellende Kunst Mannheim studiert hat. "Ich habe als Deutscher nicht das Gefühl, ein Kreuz auf dem Buckel zu tragen. Im Gegenteil halte ich es für pervers, das Thema Holocaust einfach zu den Akten zu legen." Dass auf Querdenker-Demos zuletzt wieder Reichsfahnen geschwenkt wurden, habe ihn fassungslos zurückgelassen. "Dann wird versucht, den Reichstag zu stürmen, in Washington das Capitol. Man wird wütend, wenn man diese Bilder sieht, und man fragt sich: Was kann ich tun?"

Dass er sich für die zarte Vertonung eines der dunkelsten Kapitel deutscher Geschichte entschieden hat, ist für Andreas Eichenauer zumindest aus musikalischer Sicht ungewöhnlich. Eigentlich ist er Schlagzeuger. Seine ersten musikalischen Vorbilder – Bands wie Led Zeppelin und Pink Floyd – lassen sich im Rocksektor verorten. Später wurde es mit Rage Against the Machine oder Queens of the Stone Age sogar eine Spur martialischer. Diese Einflüsse lassen sich immer noch aus einigen Songs seines im Sommer erscheinenden Albums "Leche Negra" heraushören, das Eichenauer unter dem Künstlernamen Mal Hombre mit zahlreichen Musikern der Region aufgenommen hat.

Vom harten Stoner-Rock bis zur jazzig angehauchten Akustikballade ist es für Eichenauer aber gar nicht so weit, wie es vielleicht den Anschein haben mag. "Egal ob Rock, Jazz oder Blues, am Ende haben alle ihre Wurzeln auf den Baumwollfelder der amerikanischen Südstaaten", ist er überzeugt. "Als Künstler muss ich mich fragen: Wie gehe ich damit um, dass ich mich ständig dieser Anleihen bediene, die eigentlich außerhalb meines eigenen Kulturkreises liegen?"

Eine Antwort gab der 28-Jährige jüngst mit dem Song "Dig that Hole", der sich mit Rassismus auseinandersetzt. Auch "Buchenwald" thematisiert Leid und Verantwortung. Das kommt an. Der Mannheimer Musiker steht in Austausch mit dem stellvertretenden Stiftungsleiter der Gedenkstätte Buchenwald, Philipp Neumann-Thein. Ein Auftritt vor Ort ist bereits in Aussicht. Auch auf dem Ettersberg hat man sich von Andreas Eichenauers Beitrag offensichtlich berühren und bewegen lassen.