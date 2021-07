Von Marion Gottlob

Heidelberg. Was ist so wunderschön an romantischen Liebesgeschichten? Es gibt keine Angst vor großen Gefühlen, denn oft ist das Leben ja tatsächlich erfüllt von tiefen Emotionen und auch Kitsch. Doch viel zu oft spielen die Lovestorys in reichen Familien. Während sich Frau und Mann verlieben und zoffen, wird Geld über Geld verdient. Finanzielle Engpässe sind nur dazu da, überwunden zu werden. Das ist in dem neuen Liebesroman "Be my Nerd" der Heidelberger Autorin Sarah Short anders: Jacky und Martin leben auf dem Heidelberger Emmertsgrund mit all seinen Problemen – genau in diesem sozialen Brennpunkt erleben die beiden ihre große Liebe.

Im vergangenen Jahr hatte Autorin Sarah Short an einem Wettbewerb des Piper-Verlags teilgenommen. Sie gehörte zwar nicht zu den Gewinnern, aber sie erhielt dennoch das Angebot, einen Roman zu schreiben: "Ich habe mich so gefreut." So hat sie sich nach fünf Fantasy-Romanen erstmals an eine Liebesgeschichte gewagt. Entstanden ist eine anrührende Lovestory – inklusive Sex-Szenen. Die Autorin sagt: "Erotik gehört dazu, gerade bei jungen Menschen treibt Sex die Entwicklung der Geschichte voran." Auch wenn es nicht einfach ist, solche Szenen zu schreiben. "Es ist intim und soll nicht lieblos sein."

Beton-Architektur in grüner Umgebung: Auf dem Heidelberger Emmertsgrund spielt Sarah Shorts neuer Roman. Foto: Philipp Rothe

Doch zunächst geht es nicht um Liebe oder Sex. Die 18 Jahre alte Jacky scheint in Nöten zu ersticken. Sie kann sich nicht vorstellen, wie sie die Abschlussprüfungen in Englisch und Mathematik bestehen kann. Gleichzeitig sorgt sie sich um ihre kleine, fünfjährige Halbschwester, denn die gemeinsame Mutter ist schwerste Alkoholikerin und kümmert sich nicht um ihre Töchter. Die Väter der beiden Mädchen haben sich ins Nirgendwo verabschiedet. Wird Jacky also in dem Chaos untergehen?

Vielleicht nicht. Denn sie hat den Traum von einem anderen Leben: Auf gar keinen Fall möchte sie wie ihre Mutter oder manche ihrer Freunde im Elend von Kriminalität, Alkohol und Drogen versinken. Stattdessen möchte sie für ihre Schwester sorgen und einen Beruf erlernen. Aber wie kann sie das nur schaffen? Da passiert eine Überraschung! Der 20 Jahre alte Martin zieht mit seiner Mutter in ein nahes Hochhaus. Sein Vater hat gerade das große Vermögen der Familie durchgebracht und Martins Mutter für eine jüngere Frau verlassen. Martin erlebt, wie sich in der Not all seine Freunde von ihm abwenden. Keine angenehme Erfahrung. Nach dem Umzug in den Emmertsgrund trifft er zufällig auf Jacky und verliebt sich Hals über Kopf in die rothaarige Schönheit. Alles gut und basta? Ja und Nein.

Der Roman handelt davon, wie die Liebe Wunder wirkt. Jacky und Martin verändern sich Schritt für Schritt. Nicht nur sie. Die Freunde von Jacky und auch Martins Mutter reagieren sehr unterschiedlich auf die Love-Story. Mal mit Bewunderung, mal mit Neid, Eifersucht und nacktem Hass. So kämpft sich das Liebespaar tapfer durch einen riesigen Berg an Seelen-Müll.

Gerade so wird die Geschichte zu einer großen Liebeserklärung an die Menschen vom Heidelberger Emmertsgrund mit all ihren Stärken und Schwächen. Dazu gehören Ärger mit der Schule und dem Jugendamt, der Verlust von Jobs und auch die Trauer um zerbrochene Ehen und Liebesbeziehungen. Über allem schwebt die Angst vor Schulden und dem Verlust der Wohnung – aber auch Hoffnung.

Autorin Sarah Short (es ist ein Pseudonym) wurde 1985 in Heidelberg geboren und ist auf dem Emmertsgrund aufgewachsen. Zum Studium ging sie nach Freiburg, wo sie heute als Lehrerin mit ihrem Mann, einem Sohn und zwei Kaninchen lebt. Für den Roman hat sie aus ihren Erfahrungen als Lehrerin und aus ihren Erinnerungen an die Kindheit und Jugend auf dem Emmertsgrund geschöpft. "Ich bin die Plätze nochmals abgegangen", sagt sie, "es hat sich kaum etwas verändert."

Gelungen ist ihr ein Roman, den man wie einen Pageturner liest. Manchmal wirkt Martin vielleicht ein bisschen schwächlich, wenn er zu sehr dem Zauber seiner Jacky erliegt. Aber warum nicht? Nur noch eine Anmerkung zum Schluss: Der Roman kommt fast ohne den Rest von Heidelberg aus. Zum Knutschen braucht das Pärchen das Schloss nicht, der Emmertsgrund bietet genügend Orte und Gelegenheiten.

Info: Sarah Short: "Be my Nerd. Herzenspakt". Piper Verlag, München, 2021, 316 Seiten, 16 Euro.