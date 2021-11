Schwetzingen. (RNZ) Jahr für Jahr blickt die Opernwelt gespannt auf das, was das Theater und Orchester Heidelberg im Schwetzinger Rokokotheater präsentiert, wenn ein vergessenes Werk nach mehreren hundert Jahren aus dem Dornröschenschlaf erweckt wird und für heutige Opernliebhaber erstmals erlebbar wird. Zum 15. Barockfest "Winter in Schwetzingen" feiert zum Auftakt das Barock-Musiktheater "Was frag ich nach der Welt!" Premiere mit Werken von Johann Christoph Bach, Johann Michael Bach, Johann Philipp Krieger, Adam Krieger, Philipp Heinrich Erlebach, Johann Hermann Schein, Samuel Scheidt, Wolfgang Carl Briegel und Andreas Hammerschmidt

In "Was frag ich nach der Welt!" werden neben der namensgebenden Kantate von Wolfgang Carl Briegel nach einem Text von Andreas Gryphius andere Vokalstücke der Barockzeit zu hören sein, darunter die Hochzeitskantate "Meine Freundin, du bist schön" von Johann Christoph Bach. Aus den teilweise knapp 300 Jahre alten Stücke wurde ein Musiktheater entwickelt, das in großen Bildern und eindringlichen Szenen über den Horizont der Barockzeit hinaus in die Gegenwart verweist.

Die musikalische Leitung übernimmt Clemens Flick, der bereits 2019 beim Winter in Schwetzingen mitwirkte. Die junge Regisseurin Claudia Isabel Martin und Ausstatterin Veronika Kaleja kommen mit dieser Produktion ganz neu nach Schwetzingen. Auf der Bühne werden die Ensemblemitglieder Katarina Morfa und João Terleira zusammen mit den Gastsängern Dora Rubart-Pavlíková und Edward Grint zu erleben sein.

Das Jubiläumsprogramm geht vom 6. November bis 5. Februar. Auf dem Spielplan stehen Konzerte und mehrere Gastspiele. Den Abschluss am 5. Februar bildet ein Jubiläumskonzert mit dem Philharmonischen Orchester Heidelberg.

Info: Schwetzingen, Samstag, 6. November, 19.30 Uhr, Schloss Rokokotheater (Premiere). Weitere Termine und Karten ab 15,30 Euro in den RNZ-Geschäftsstellen.