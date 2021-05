Heidelberg. (teu) Wenn die Kunst keine Politik macht – wer dann? Einer, der den gesamten öffentlichen Raum als Leinwand für seine pointiert politischen Aussagen nutzt, ist der britische Street-Art-Künstler Banksy. Der wohl bekannteste Graffiti-Sprayer der Welt sprüht seine Kunst vorzugsweise auf Hauswände, doch er verziert auch Gefängnismauern, U-Bahn-Waggons und Seenotrettungsschiffe mit seinen ästhetisch-gesellschaftskritischen Botschaften. Dabei ist Banksy selbst ein Mysterium: Der wahrscheinlich in Bristol geborene Guerilla-Künstler agiert unter dem berühmten Pseudonym bis heute anonym, seine Werke entstehen buchstäblich über Nacht wie von Geisterhand.

Bekannt dafür, die Grenzen des Kunstmarktes in Frage zu stellen, sorgt er mit seinen Arbeiten seit Jahren für Furore. Die hingen früher, aufgetaucht wie aus dem Nichts, auch schon mal gänzlich unautorisiert im Pariser Louvre oder in der Tate Modern in London. Mittlerweile hat sich das Phantom der Kunstwelt bereits auf dem ganzen Globus, von Betlehem bis nach New Orleans, mit seinen Schablonengraffiti gegen Rassismus, Polizeigewalt oder Konsumwahn verewigt – zu fürchten hat Banksy dabei lediglich die übereifrige kommunale Stadtreinigung. Ansonsten ist seine Aktionskunst weltweit begehrt und erzielt auf Auktionen sechsstellige Summen.

So wie das Corona-Bild "Game Changer", das einen mit einer Superwoman-Puppe in Krankenschwesterkleidung spielenden Jungen zeigt. Damit hatte sich Banksy bei den Mitarbeitern einer südenglischen Klinik für ihren Einsatz in der Pandemie bedankt – kürzlich wurde es für 19,4 Millionen Euro versteigert, der Erlös soll dem Personal des britischen Gesundheitsdienstes zugutekommen.

Info: Unter dem Titel "The Mystery of Banksy – A Genius Mind" ist der Starkünstler aktuell auch in Heidelberg zu sehen: Über 100 originalgetreue Banksy-Reproduktionen sind bis 12. September in der Halle 02 zu sehen. Tickets gibt es im Vorverkauf und unter www.mystery-banksy.com.