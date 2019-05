In farbenfreudigen Gewändern und mit einer ausgefeilten Lichtregie zogen die Musiker des Sun Ra Arkestras die Besucher in ihren Bann. Foto: Rinderspacher

Von Andrea Döring

Mannheim. "Space is the Place", präsentierten die zwölf goldgewandeten afroamerikanischen Musiker des Sun Ra Arkestras in Mannheim. Das Publikum in der Alten Feuerwache singt und tanzt begeistert mit. Der Weltraum ist der Ort, an dem alle Schranken aufgehoben sind, glaubte Sun Ra alias Herman Poole Blount, der Gründer des weltberühmten Orchesters. Das beste Beispiel für ein wahres Stück Himmel auf Erden ist sein Nachfolger, Bandleader Marshall Allen.

Zur Feier seines 95. Geburtstags am 25. Mai tourt er erneut durch die Welt. Die Energie, die den Saxophonisten und einige seiner ebenfalls hochbetagten Mitstreiter dabei ausstrahlen, könnte für Reisen mit Überlichtgeschwindigkeit ausreichen.

Leuchtend rot mit einer goldglänzenden Sonne auf dem Rücken schimmert der Umhang von allen. Sängerin Tara Middletons Kleid weist erdige braune Töne zwischen glitzerndem Gold auf. Das passt zu ihrer eindrucksvollen Stimme. Dunkelblauen Lippenstift hat sie aufgelegt. Blau wie die Tiefen des Weltalls sind auch die Roben der meisten Bläser, die einen umwerfenden Bigband-Sound produzieren.

Saxophonist Danny Ray Thompson ist schon seit 1967 dabei, seit 1970 Abshalom Ben Shlomo, der nicht nur mit Energie das Tenorsaxophon bläst, sondern auch im fliegenden Wechsel Flöte und Perkussion einsetzt und damit wie fast alle anderen Bläser die zwei Schlagwerker verstärkt.

Bläser und Rhythmus sind stark. Doch Farid Abdul-Bari Barron am Klavier und Tyler Mitchell am Bass senken nicht nur den Altersschnitt. Den sphärischen Klängen des Arkestras verleihen sie gediegene Ground Control, können in ihren Soli aber auch kunstvoll abheben und die Zuhörer in unendliche Weiten mitnehmen.

Ein rettendes Raumschiff soll die Band sein. Aus den Begriffen Arche und Orchester hatte Leader Sun Ra das Wort "Arkestra" geschaffen. Er selbst kleidete sich, wie er sich Ra, den ägyptischen Sonnengott, vorstellte und wurde zum Mitbegründer des Afrofuturismus.

Im Weltall suchten die Afroamerikaner, die sich als verschleppte Sklaven in den USA wie Aliens fühlten, eine neue Heimat, in der es keine Unterdrückung gibt. Als Blount 1993 starb, hieß es - mit Augenzwinkern oder auch ganz ernst gemeint - er sei zum Saturn zurückgekehrt, wo Vergangenheit und Zukunft sich zum Paradies vereinen.

Seit 1993 verwaltet Allen Sun Ras Erbe, nachdem er ihn zuvor 35 Jahre auf seinem Weg begleitet hat. Auf der Bühne gibt er den Ton an. Deuten sich am musikalischen Horizont harmonische Gefilde an, unterbricht er den Traum vom Paradies mit schrägen Tönen. Dabei gleitet er mit den Fingern über die Tasten seines Altsaxophons wie Jimi Hendrix über die Saiten seiner Gitarre. Außerirdische Klänge erzeugt er auch auf dem EWI, dem Electronic Wind Instrument. Die vereinen sich mit aufs Schönste mit den Wurzeln des Jazz.

Die Trauer des Blues schwingt mit, Gospel-Gesang-Elemente, die auf tiefem Glauben beruhen, Swing, Hardbop und Afro-Beat poppen auf und bringen Musiker und Publikum zum Tanzen. Die Musik spielt mit den Traditionen, lässt sie zurück und findet neue Wege.

Mit den altbekannten Standards "Heaven" und "Paradise" geht der Abend los. Sie weisen aber schon in die Richtung, in die der Abend in der Feuerwache geht. "Walking on the Moon", "Saturn", "Travel the Spaceways" und "Cosmic Hop" sind mitreißende Kompositionen von Sun Ra und Allen. Auf den Höhepunkt des Abends bereitet "Rocket Number Nine take off for the Planet Venus" vor. Saxophonist Ben Shlomo, 74, legt einen Breakdance vor der Bühne hin.

Mit "Space is the Place" sind Musiker und Zuhörer am Ziel des Abends angekommen. Die Botschaft von einem Ort ohne Hass und Unterdrückung ist zugleich altmodisch und unserer Zeit weit voraus. Wer diese Reise mitmachen will, hat in den kommenden Monaten viele Gelegenheiten, das Arkestra zu begleiten. Bis Mitte Juni sind die Musiker noch in Europa zu sehen, darunter in Straßburg, Mainz, Moers und in Berlin.