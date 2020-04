Von Holger Buchwald

Heidelberg. Keine Aufträge, keine Auftritte und vor allem kein Publikum sowie keine Einnahmen – die Corona-Krise trifft Künstlerinnen und Künstler besonders hart. Aus diesem Grund haben das Theater und das Kulturamt der Stadt Heidelberg in Zusammenarbeit mit der Rhein-Neckar-Zeitung die Reihe "Solo Fantastico" ins Leben gerufen. Ab dem heutigen Mittwoch stellen wir in einer kleinen Rubrik jeden Tag eine Künstlerin oder einen Künstler vor und veröffentlichen zugleich ein selbst gedrehtes Video auf der RNZ-Homepage.

Dem Aufruf in der Zeitung und auf der Homepage des Theaters sind mehr als 100 Künstlerinnen und Künstler gefolgt. Sie alle wollen sich in der täglichen Rubrik präsentieren. Gestern wurden aus den Einsendungen diejenigen ausgelost, die für ihr Video und ihren künstlerischen Beitrag vom Theater und aus dem Etat des Kulturamtes je 500 Euro bekommen.

"Mit der Aktion ,Solo Fantastico’ wollen wir uns solidarisch zeigen und lokalen Künstlerinnen und Künstlern unter die Arme greifen", sagte Theaterintendant Holger Schultze zum Auftakt der Reihe. In den letzten Tagen seien eine Vielzahl an Einsendungen beim Theater eingegangen: "Und wir sind froh, heute endlich mit der Präsentation der Videos starten zu können." Die Vielfalt und Kreativität der Beiträge hätten noch einmal bestätigt, wie wichtig es sei, den Blick auf die lokale Kunstszene zu richten, die die Krise hart treffe.

Was Schultze besonders freut: Andere Kulturinstitutionen wie das Theater Regensburg nehmen sich ein Beispiel an dem Heidelberger Modell und rufen nun ähnliche Aktionen ins Leben. "Wir wollen weiter Solidarität zeigen und Unterstützung bieten. Aus diesem Grund haben wir gemeinsam mit dem Kulturamt der Stadt beschlossen, die Verlosung von 60 auf 80 Videos zu erweitern, um noch mehr freie Künstlerinnen und Künstler unterstützen zu können", so Schultze.

Alle hauptberuflichen und selbstständigen Künstlerinnen und Künstler aus Heidelberg und dem Rhein-Neckar-Kreis konnten sich für einen digitalen "Auftritt" bei "Solo Fantastico" bewerben – von Musikern über Schriftsteller bis hin zu Tänzern, Zauberern oder Foto- und Videokünstlern.

Nina Wurman. Foto: zg

Nina Wurman arbeitet als Komponistin und musikalische Leiterin und war so an zahlreichen Theatern, unter anderem in Tübingen, Freiburg, Heidelberg und Mannheim sowie Frankfurt, aktiv. In ihrem Video in der Reihe "Solo Fantastico" zeigt sie ihre Instrumente, die allein zu Hause sind, gepaart mit einer selbst komponierten Melodie. "Was ist das Schweigen eines Kontrabasses gegen das Streichen", heißt es in einer Textzeile oder: "Was ist die Stille eines Klaviers gegen den Schlussakkord?"

Janet Grau. Foto: zg

Ganz anders als die Künstler, die bisher in der Reihe "Solo Fantastico" vorgestellt wurden, geht Janet Grau aus Ziegelhausen in ihrem Video ans Werk. In der Corona-Krise musste sich Grau, die ihre Kunst als Mischung aus Performance und Video-Installation beschreibt und vor allem partizipatorische Projekte umsetzt, völlig neu erfinden. Das Chaos in ihrem Homeoffice, mit zwei Kindern zuhause, gepaart mit ständigen visuellen und akustischen Verwirrungen – das alles bringt sie mit ihrem Film zur Geltung. Mit einem glücklichen Zitat am Ende: "Nevertheless she persisted" – trotz allem hat sie immer weitergemacht.

Anna Baer. Foto: privat

Anna Baer mit dem Künstlernamen "Olive Green Anna" ist heute die Künstlerin des Tages in der Reihe "Solo Fantastico" von Theater, Kulturamt und RNZ. In ihrem Kurzvideo, das wir heute veröffentlichen, gewährt die Malerin einen Blick in ihr Atelier im Pfaffengrund. Seit zehn Jahren lebt die Amerikanerin in Heidelberg. Sie findet es wichtig, zu zeigen, dass die Künstler trotz der Corona-Krise weiter am Ball bleiben: "Es gibt nach wie vor schöne Dinge wie Kunst, die gemacht werden." Und diesen Mut will sie weitergeben.









Jean-Michel Räber. Foto: Christian Buck

Aufgrund des Wochenendes stellen das Theater, das Kulturamt und die RNZ in ihrer Reihe "Solo Fantastico" heute gleich zwei Künstler vor. Und bei beiden wird es literarisch. Jean-Michel Räber aus Heidelberg ist Schauspieler und Autor und schreibt auf seiner Internetseite, dass er elterlicherseits schon als Kind zum Theater gezwungen wurde. Für "Solo Fantastico" schrieb er einen Kurzdialog zwischen "Bronsky" und "Kai" – der Titel: "Paarlaufen – sechs Personen rennen nach dem Glück, doch das Glück, wie Brecht schon sagte, rennt hinterher. Später vielleicht einmal eine Komödie."

Konstantin Hanack. Foto: privat

Geboren ist Konstantin Hanack 1985 in Luckenwalde, heute lebt er Eppelheim. Studierte hat er Philosophie, Soziologie und Germanistik in Jena und Potsdam. Hanack veröffentlichte Gedichte bisher im Hochroth-Verlag sowie im Leipziger Literaturverlag. Und jetzt bei "Solo Fantastico". Seine Quintessenz: "Wenn Heimat vorbei ist, bist Du da."

Solo Fantastico: Jean Michel Räber

Solo Fantastico: Konstantin Hanack

Brigitte Hofherr mit Werken in ihrem Atelier in Bergheim. Foto: Doro Burkhardt

Brigitte Hofherr, die heutige Künstlerin in der Reihe "Solo Fantastico" von Theater, Kulturamt und RNZ, nennt sich selbst "Botanikmalerin". In ihrem Video führt sie durch ihr Atelier in der Schneidmühlstraße in Bergheim und zeigt Werke, an denen sie gerade arbeitet.

Seit drei Jahren beschäftigt sie sich in ihrer Malerei mit historischen Apfelsorten, erledigt aber parallel auch Auftragsarbeiten. In ihrem Filmchen zeigt sie ein großformatiges Gemälde mit Blüten, die "scheinbar durch den Raum fliegen". Die erste Schicht habe sie bereits aufgetragen. Jetzt hofft sie, bald wieder Besuch empfangen und Projektpartner finden zu können.



Solo Fantastico: Brigitte Hofherr

Arvid Boecker. Foto: Sabine Arndt

Der Maler Arvid Boecker ist "Künstler des Tages" in der Reihe "Solo Fantastico" von Theater, Kulturamt und RNZ. In seinem kurzen Video gewährt er einen Einblick in seinen Garten und sein Atelier in Heidelberg-Rohrbach. Er zeigt die Bilder, an denen er gerade arbeitet, aber auch einen Tisch mit vielen, vielen Farben.

"Normalerweise wäre ich jetzt in Lissabon", sagt Boecker, "als Artist in Residence". Doch der Aufenthalt in der portugiesischen Hauptstadt wurde wegen der Corona-Krise ebenso abgesagt wie sämtliche Ausstellungsprojekte. "Auch die Galerien, mit denen ich zusammenarbeite, verkaufen zurzeit nichts", so Boecker.

Finanziell ist es für ihn wie für die meisten Solo-Künstler eine schwierige Situation. Trotzdem lässt er sich nicht unterkriegen. "Es ist schon eine Qualität, so viel Zeit zum Malen zu haben."



Solo Fantastico: Arvid Boecker

Martin Fuchs, hier mit Piggeldy, vom Figurentheater Fex. Foto: privat

Martin Fuchs mit seinem therapeutischen Figurentheater Fex aus Helmstadt ist der zweite Künstler, den Theater, Kulturamt und RNZ in ihrer Reihe "Solo Fantastico" vorstellen. In seinem rund einminütigen Video gibt er zu, dass es ihm und seinen Puppen derzeit nicht so gut geht. "Bis Ende Juni haben wir bestimmt 55 Absagen zu verkraften", sagt Fuchs. Doch der Hase, mit dem er in seinem Filmchen auftritt, lässt sich nicht so leicht unterkriegen: "Ich bin coronafrei. Also immer die Ohren steif lassen." Mit einem "Ohrentanz" werde alles gut. Vom Theater bekommt er 500 Euro.

Solo Fantastico, Teil 2: Martin Fuchs - Figurentheater Fex

Cholud Kassem. Foto: privat

Cholud Kassem heißt die erste Künstlerin, die sich in der Reihe "Solo Fantastico" präsentiert. Die 1956 in Bagdad geborene Malerin gewährt in ihrem rund einminütigen Video einen Rundum-Blick in ihr Atelier im Stadtteil Kirchheim. Dabei zeigt sie – passend zur Corona-Krise – auch Werke ihrer Reihe "Schutz- und Tarnhelme", an der sie schon länger arbeitet. Die Situation derzeit findet sie schon "sehr strange". Neulich hatte sie Besuch von einer Virologin. "Sie sagte zu mir: Es wird dauern, wird aber vorbeigehen", so Kassem in ihrem Video. Daran halte sie sich fest.