Von Matthias Roth

"Es ist vollbracht", so der Leiter der Sammlung Prinzhorn in Heidelberg, Dr. Thomas Röske, freudestrahlend: Der lang erwartete 2. Band von "ungesehen und unerhört - Künstler reagieren auf die Sammlung Prinzhorn" konnte nun der Öffentlichkeit präsentiert werden. Darin enthalten sind vier CDs mit Werken von 21 Komponisten, die sich im Auftrag des KlangForums Heidelberg mit unterschiedlichen Arbeiten aus der berühmten Sammlung des Psychiaters und Kunsthistorikers Hans Prinzhorn (1886-1933) befassten und diese in Musik umsetzten.

Dominique Mayr, seit 2013 Geschäftsführer des KlangForums, sprach stellvertretend für den verhinderten Dirigenten Walter Nußbaum allen Mitwirkenden an diesem seit 2000 laufenden Projekt mit Auftragskompositionen seinen Dank aus, vor allem aber der "Schola Heidelberg" und dem "ensemble aisthesis" sowie den finanziellen Unterstützern. Er wies auch darauf hin, dass das "Prinzhorn Projekt" des KlangForums in Zusammenarbeit mit der Sammlung längst nicht abgeschlossen sei und es inzwischen auch weitere Stücke gibt.

Der Cellist Matthias Lorenz, 1964 in Bensheim geboren und heute in Dresden lebend, gruppierte mehrere Originalpartituren aus der Prinzhorn-Sammlung um drei Stücke des in Paris lebenden griechischen Komponisten Georges Aperghis (*1945), die in ihrer bewussten musikalisch-obsessiven Ausdrucksintensität der Gefühlswelt von Psychiatriepatienten durchaus nahekommen.

Davor, dazwischen und danach erklangen musikalische Realisationen der Notate von Oskar Herzberg, Josef Heinrich Grebing und Else Blankenhagen, drei Prinzhorn-Künstlern. Diese "Partituren" haben, auch wenn sie heute klanglich wie eine Vorwegnahme der Minimal Music erscheinen mögen, vor allem grafische Qualitäten und verzichten, auch da, wo sie scheinbar Noten zeigen, auf jede Art von Vorzeichen. Das schränkt den musikalischen Horizont freilich enorm ein.

Lorenz wusste dennoch mit virtuosen Spieltechniken eindringliche Klänge daraus zu entwickeln. Es entstand dabei Musik wie aus einer anderen Welt.