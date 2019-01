Am Ende wird einer von ihnen gejagt: Szene aus dem "Jagd-Quartett" von Jörg Widmann, ausgeführt vom Aris Quartett aus Frankfurt in der "Langen Nacht des Streichquartetts" in Heidelberg. Foto: Studio visuell

Von Matthias Roth

Heidelberg. Pausen sind wichtig, im Leben wie im Konzert. Zum jährlichen Streichquartettfest in Heidelberg geht man auch wegen der Pausen und Lücken zwischen den Veranstaltungen. Denn bei diesem jährlichen Treffen der Quartett-Freaks trifft man Gleichgesinnte, und man kann sich austauschen mit Künstlern und anderen Interessierten, Menschen, die in schwierigen Zeiten auch gern mal über etwas anderes reden als den Brexit, den Leitzins oder den Untergang des Abendlandes.

Denn hier findet die Kultur statt, die manche dem Untergang geweiht sehen, da wird Tradition gepflegt und Zukunft gebaut. Es geht dabei um weit mehr als nur Musik: Es geht um die Freiheit des Geistes. Exemplarisch gezeigt in diesem Jahr an Joseph Haydns Quartettzyklus op. 33 von 1781. Eine gute Fokussierung.

Denn was heute als "Initialzündung" oder "Gründungsurkunde" der klassischen Form in der Musik gilt, ist bei näherer Betrachtung, wie sie in den Workshops von Oliver Wille möglich war, beinah das Gegenteil: ein Katalog der Abweichungen von der Regel und Experimenten mit derselben. Die fünf in diesem Jahr eingeladenen Ensembles bezogen sich auf die sechs hier versammelten Werke, und was Goethe so sinnreich als Unterhaltung von "vier vernünftigen Leuten" charakterisierte, ließ sich nicht nur hier bestätigen, sondern auch im thematischen Haydn-Gegenpol dieses kleinen, feinen Festivals, bei Johannes Brahms.

Schon das Eröffnungskonzert stellte diese beiden gegenüber, und auch das Abschlusskonzert kam auf sie zurück. Insgesamt waren von Brahms die Quartette op. 51 und op. 67 - Letzteres entstand zum Teil in Heidelberg-Ziegelhausen! -, die beiden Quintette sowie die beiden Sextette zu hören.

Besonders Haydns Sixpack wurde interpretatorisch durchaus unterschiedlich beleuchtet: Das Cosmos- und das Dalia Quartett etwa, beide aus Barcelona kommend, spielen rhythmisch pointiert und mit motivischer Differenzierung. Diesen jungen Ensembles (Gründung 2014) merkt man allerdings den Einfluss des Cuarteto Casals an, das vor zehn Jahren eine Referenzaufnahme von op. 33 vorlegte und mit dem sie in engem Kontakt stehen.

Das Dalia-Ensemble brachte daneben mit Roberto Gerhards 2. Quartett von 1960 ein hoch interessantes Werk des nicht sehr bekannten Schönberg-Schülers zur Aufführung und bereicherte die "Lange Nacht des Streichquartetts" mit einem weiteren katalanischen Komponisten: Francisco Call (*1985). Außerdem verband es geschickt Bach mit Webern, bewies also Originalität in seiner Repertoire-Auswahl.

Die vier Damen des Esmé Quartetts, die aus Süd-Korea stammen und in Köln bzw. Lübeck studieren, fanden sich erst 2016 zusammen. Sie legten bei Haydn eine schöne Schippe Jugend drauf, zogen die Tempi an und überzeugten durch ungestümen Vorwärtsdrang. Die Gewinner des Wigmore Hall Wettbewerbs und des letztjährigen Heidelberger Publikumspreises beim Steel-Wilsing-Wettbewerb schlugen die Hörer auch mit Beethovens op.18/1 in Bann und erstaunten mit delikat arrangierten Tangos von Astor Piazzolla in der Langen Nacht. Stilistische Vielseitigkeit heißt hier aber nicht Verzettelung. Die feine Ziselierung des Klangs zeigte sich ebenso bei Mozarts D-Dur-Quartett KV 575, selbst wenn die Umschwünge von Dur und Moll hier freilich hätten stärker betont sein können.

Das niederländische Dodok-Ensemble gründete sich 2009 und hat großen Erfolg mit Musik, die nicht originär für vier Streicher geschrieben wurde: In der Langen Nacht hörte man niederländische Vokalpolyphonie, auch Sweelinck und Gesualdo, neben arrangierten Klavierwerken von Brahms: Die junge Garde setzt also nicht nur auf Klassiker.

Ebenfalls sein zehnjähriges Bestehen feiert das Frankfurter Aris Quartett. Bemerkenswert: Die 30-Jährigen zählen bereits zu den "Alten Hasen" im Quartettspiel! Die stehend musizierenden Musikerinnen und Musiker wussten nicht nur in der Langen Nacht mit Jörg Widmanns berüchtigtem "Jagd-Quartett" zu überraschen, sondern zuvor auch mit Haydn, Brahms oder Juan Crisóstomo de Arriaga.

Einen gewichtigen Schlusspunkt im finalen Matineekonzert setzte das Aris-Ensemble am gestrigen Internationalen Holocaust-Gedenktag mit Schostakowitschs 8. Quartett, das dem Andenken der Opfer des Faschismus und des Krieges gewidmet ist. Ein bewegendes, ergreifendes Werk, das die vier Aris-Musiker mit äußerster Intensität realisierten.

Über 6000 verkaufte Karten bei 16 Veranstaltungen an vier Tagen und Besucher aus sechs Ländern: Das Streichquartettfest in Heidelberg behauptet seinen Kultstatus nach 15 Jahren mit dem bisher größten Publikumserfolg in seiner Geschichte. Programmdirektorin Irene Schwalb kann stolz sein: Ihre intelligente Themensetzung mit Haydn und Brahms kam wie die Auswahl der Ensembles beim anspruchsvollen Heidelberger Publikum prima an.

Ein Beethoven-Zyklus im nächsten Jahr sei bereits angedacht. Und mal Spaß beiseite: Der veranstaltende Heidelberger Frühling bewies erneut, dass Kultur eben auch sehr gut nur über Inhalte funktioniert.