Mit Sorgen blicken viele Menschen gerade nach Osteuropa. Dort soll Russland mehr als 100 000 Soldaten an die Grenze zum Nachbarland Ukraine geschickt haben. Diese haben auch Panzer und Waffen dabei. Einige Menschen befürchten, dass Russland die Ukraine bald angreift. Hinter dieser Sache steckt ein langer Streit. Hier erfährst du, worum es geht.

Warum gibt es Streit zwischen Russland und der Ukraine?

Früher gehörten die beiden zu einem großen Land, der Sowjetunion. Heute sind sie eigenständige Staaten. Doch einige Menschen in Russland finden, dass die Ukraine eigentlich zu ihnen gehören sollte. Und auch in der Ukraine leben Menschen, die lieber zu Russland gehören würden. Vor einigen Jahren dann nahm sich Russland eine ukrainische Region namens Krim. Auch unterstützt Russland im Osten der Ukraine Rebellen, die gegen die ukrainische Regierung kämpfen. Bei den Kämpfen dort sind schon viele Menschen gestorben.

Warum hat Russland Soldaten an die Grenze geschickt?

Die russische Regierung sagt, sie fühle sich bedroht. Dabei geht es um die Nato. Das ist ein Zusammenschluss verschiedener Staaten, die sich gegenseitig verteidigen wollen, falls sie angegriffen werden. Zur Nato gehören jede Menge Länder, auch Deutschland, aber nicht Russland. Es gibt immer mal wieder Überlegungen, auch das Land Ukraine mit in die Nato aufzunehmen. Doch das will Russland nicht. Dann könnten die Nato-Länder zum Beispiel Soldaten und Waffen in die Ukraine bringen, also sehr nah an Russland ran.

Wie reagiert die Ukraine darauf?

Die ukrainische Regierung ist wegen der russischen Soldaten an der Grenze besorgt. Deswegen bittet sie auch Deutschland um Hilfe. Sie bittet etwa um Waffen zur Verteidigung. Deutschland hat diese aber bisher nicht geliefert. Die Ukraine befürchtet auch, dass sie in Zukunft weniger Geld verdienen wird. Denn ein großes Rohr für Erdgas läuft von Russland über die Ukraine nach Deutschland. Wenn Erdgas dort hindurchfließt, bekommt die Ukraine Geld. Bald soll aber Gas durch ein neues Ostsee-Rohr direkt von Russland nach Deutschland kommen. Dadurch können der Ukraine in Zukunft wichtige Einnahmen fehlen. Sie befürchtet außerdem, dass Russland das Land eher angreift, wenn dort kein Gas mehr hindurchfließt, das für Russland wichtig ist.

Was wird gemacht, um den Konflikt zu beenden?

Andere Länder versuchen, in dem Streit zu vermitteln. Vor allem geht es darum, Politiker der beiden Länder dazu zu bringen, miteinander zu reden. Oft waren Vertreter aus Deutschland und Frankreich als Streitschlichter mit dabei. Am Montag flog deswegen die deutsche Außenministerin Annalena Baerbock in die Ukraine. Am Dienstag wollte sie weiterreisen nach Russland.