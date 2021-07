In Japan breitet sich das Coronavirus wieder stärker aus. Deshalb sind Zuschauer bei Olympia nicht erlaubt. Foto: Shinji Kita/Kyodo News/dpa

"Wir hatten keine andere Wahl", sagte die Chef-Organisatorin. Grund für die Entscheidung ist das Coronavirus. Das verbreitet sich in Japan gerade wieder stärker. Es stecken sich mehr Menschen an. Deshalb müssen die Wettkämpfe nun ganz ohne Publikum stattfinden. Schon vorher war klar: Sport-Fans aus dem Ausland hätten sowieso nicht anreisen dürfen. Die Organisatoren hoffen, dass sie so die Menschen vor dem Virus schützen können.