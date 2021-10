Wölfe benutzen das Jaulen, um mit anderen Wölfen in Kontakt zu treten, die weit entfernt sind. Sie verabreden sich so zum Beispiel zum Jagen. Oder sie machen fremden Wölfen klar, was ihr Gebiet ist.

Wenn Wölfe sich in ihrem Rudel verständigen wollen, jaulen sie nicht. Dann benutzen sie Körpersprache. Sie können zum Beispiel ganz verschiedene Gesichtsausdrücke einsetzen, um sich mitzuteilen.

Und warum bellen Wölfe nicht häufiger? "Ganz genau ist das nicht erforscht", sagt eine Expertin. Sie denkt, dass Wölfe es nicht so oft brauchen. Hunde treffen oft auf andere Hunde und benutzen das Bellen als Warnung. Wölfe aber wollen andere nicht so häufig verscheuchen.