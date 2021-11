Besonders viele Menschen zog es in die sogenannte Neue Welt, damit war Amerika gemeint. Der Weg war weit und früher nur auf Schiffen möglich. Deshalb kamen über die Jahre Millionen Menschen nach Bremerhaven. Diese Stadt in Norddeutschland wurde so zu einem der größten Auswandererhäfen in Europa. Heute gibt es dort ein Museum, das Auswandererhaus.

Zwar endete die Geschichte der Auswandererschiffe in Bremerhaven vor etwa 50 Jahren. Doch noch heute verlassen Menschen ihre Heimat Deutschland. Andere wiederum zieht es hierher. Das alles findet auch die bisherige Kanzlerin Angela Merkel spannend. Sie besuchte am Donnerstag das Auswandererhaus in Bremerhaven.