Blitze bilden sich, wenn kalte und warme Luftmassen aufeinander treffen. Dabei entsteht elektrische Spannung. Sie entlädt sich im Blitz. Wer sich dann etwa im Auto aufhält, ist gut geschützt. Im Freien sollte man hohe Dinge wie Bäume besser meiden. Dort schlagen Blitze häufiger ein.

Oft sieht man Blitze im Sommer bei hohen Temperaturen und Feuchtigkeit. Im vergangenen Jahr war es hierzulande aber relativ trocken. So gab es insgesamt rund 400 000 Einschläge in Deutschland.

In den Städten Coburg und Bamberg gab es kaum Blitzeinschläge. Am häufigsten kamen sie in Wolfsburg vor. Die Stadt liegt im Bundesland Niedersachsen. Auch am Alpenrand schlugen viele Blitze ein. Die Stadt Kempten und der Landkreis Miesbach im Bundesland Bayern landeten in der Übersicht hinter Wolfsburg auf den Plätzen zwei und drei.