Kurzohr-Rüsselspringer leben in Erdlöchern oder in Felsspalten. Eigentlich sind sie in Wüsten und Halbwüsten im Süden Afrikas zu Hause. Doch im Bundesland Nordrhein-Westfalen ist vor kurzem ein Rüsselspringer zur Welt gekommen, in einem Zoo. Ob das Tier ein Männchen oder ein Weibchen ist, weiß der Chef des Tierparks noch nicht. Er hofft auf ein Männchen. Denn im Zoo lebt ein Rüsselspringer-Weibchen, das noch keinen Partner hat.

