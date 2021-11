Zwei Geschwister umarmen sich am Flughafen. Lang durfte kaum jemand nach Australien reisen. Jetzt ist die Freude groß. Foto: Rick Rycroft/AP/dpa

Schuld war mal wieder das Coronavirus. 20 Monate lang durfte man nur mit sehr großen Einschränkungen nach Australien einreisen. Das galt auch für Leute, die eigentlich selbst in dem Land wohnen oder einen australischen Pass haben. So sollte die weitere Ausbreitung des Coronavirus verhindert werden.

Ab jetzt dürfen immerhin diese Leute wieder einfacher ins Land reisen. Auch in Australien sind inzwischen viele Leute geimpft. Am Flughafen freuten sich am Montag schon viele Leute über ein Wiedersehen nach der langen Zeit.