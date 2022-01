Stefanie Ludwig und ihr Team stellen in ihrer Kostüm-Werkstatt Maskottchen her. Foto: Friso Gentsch/dpa

Schon seit vielen Jahren fertigt Stefanie Ludwig mit ihrem Team solche Kostüme auf Wunsch an. Der Trend der Sport-Maskottchen sei aus dem Land USA nach Deutschland gekommen, sagt Frau Ludwig. Auch ihr erstes Maskottchen war für einen Fußballverein: für Borussia Mönchengladbach.

Damit die Kostüme auch stabil sind, nutzt sie Schaumstoffmatten für die Form. "Die müssen auch was aushalten", sagt Frau Ludwig. Es dauert zwischen einer und drei Wochen bis sie und ihr Team ein Maskottchen fertig haben. Dass es heute so schnell geht, liege auch an der jahrelangen Erfahrung, sagt die Fachfrau.