«Bitter, dramatisch und furchtbar»: So hat Angela Merkel die Entwicklung in Afghanistan beschrieben. Foto: Odd Andersen/AFP POOL/dpa

In diesem Jahr zogen sich die Soldaten zurück. In kürzester Zeit eroberte danach eine extreme Gruppe das Land. Die Rede ist von den Taliban. Viele Menschen haben große Angst vor ihnen. Denn schon früher herrschten sie in Afghanistan. In dieser Zeit führten sie strenge Regeln ein und setzten diese brutal durch.

Nun fragen sich viele: Warum konnten die Taliban so schnell die Macht übernehmen? War der lange Einsatz etwa umsonst? Ein Politiker der deutschen Regierung sagte am Montag: "Wir haben die Lage falsch eingeschätzt." Mit "Wir" meinte er auch Politiker und Fachleute anderer Länder. Ähnlich äußerte sich die Kanzlerin Angela Merkel.

Der Präsident des Landes USA Joe Biden verteidigte aber die Entscheidung, Afghanistan zu verlassen. Er warf den politischen Anführern dort vor, sich nicht gegen die Taliban gewehrt zu haben.