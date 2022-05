Auch Finnland im Norden von Europa ist deshalb besorgt. Das Land teilt sich eine lange Grenze mit Russland. Das wiederum hat vor einigen Wochen einen Krieg gegen seinen Nachbarn, die Ukraine, angefangen.

Aus diesem Grund will Finnland jetzt mehr für die Sicherheit seiner Grenze tun. Am Donnerstag gaben die Chefin der Regierung und der Präsident des Landes bekannt: Finnland möchte Teil der Nato werden. Das ist ein militärischer Zusammenschluss von vielen Ländern. Die versprechen sich gegenseitig, einander zu verteidigen, falls einer angegriffen wird. Deutschland ist auch in der Nato, Russland und die Ukraine aber nicht.

Den Antrag, Mitglied im Bündnis zu werden, könnte Finnland vielleicht schon am Sonntag stellen. Bis es aber dazu gehört, könnten noch einige Monate vergehen.