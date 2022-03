Es waren sogar mehr als erwartet: über 43 Prozent der Stimmen. Mit diesem guten Ergebnis kann Anke Rehlinger die nächste Ministerpräsidentin des Saarlands werden. Sie wäre dann die Chefin der Regierung in dem kleinen Bundesland im Südwesten von Deutschland.

Sie plant nun, mit ihrer Partei SPD alleine zu regieren ohne Zusammenarbeit mit einer anderen Partei. Das war bisher anders: Da regierte die CDU zusammen mit der SPD das Saarland.

Viele Leute sagen, es liegt an Anke Rehlinger, dass ihre Partei so viele Stimmen bekommen hat. Die Politikerin ist in ihrer Region bekannt und beliebt.