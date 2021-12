Der Verein Borussia Mönchengladbach empfängt dabei am Mittwochabend Eintracht Frankfurt. Vor allem von den Gladbachern hätte man bisher mehr Punkte erwartet. Stattdessen stehen sie in der Tabelle recht weit unten. Der Borussia-Trainer Adi Hütter will seine Mannschaft nach drei Niederlagen am Stück und vielen Gegentoren am Mittwoch endlich auch mal wieder gewinnen sehen.

Spannend wird es am Mittwoch auch für Union Berlin und den SC Freiburg. Beide Vereine kämpfen in dieser Saison um die Ränge im oberen Tabellendrittel. Können sie sich dort halten, dürften sie im nächsten Jahr bei internationalen Wettbewerben Fußball spielen.