Los geht es am Mittwoch an dem Ort Oberstdorf im Bundesland Bayern. Am 1. Januar geht es in der Stadt Garmisch-Partenkirchen weiter. Danach reisen die Sportler in unser Nachbarland Österreich für zwei weitere Springen.

Große Hoffnungen darf sich der deutsche Skispringer Karl Geiger machen. Vor einem Jahr wurde er bei der Tournee Zweiter. Bei den anderen Wettbewerben in diesem Winter hat er sogar bislang am besten abgeschnitten. Ziel beim Skispringen ist es natürlich, möglichst weit zu springen. Auch die Haltung in der Luft und bei der Landung wird aber bewertet.