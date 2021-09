Einige leben im Gebirge Harz, einige im Osten von Bayern und einige im Pfälzerwald. Die Rede ist vom Luchs. Diese Katze mit Pinselohren ist in Deutschland vom Aussterben bedroht. Nur etwas mehr als 125 selbstständige Luchse leben in Deutschland. Sie haben ihre Reviere in Wäldern in unterschiedlichen Teilen des Landes, eben vor allem im Harz, in Ostbayern und im Pfälzerwald.