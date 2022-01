Für die deutschen Handballer ist die Europameisterschaft fast vorbei. Das Team hat nur noch ein Spiel vor sich. Am Dienstag geht es gegen Russland. Doch selbst wenn die Handballer super spielen, ist das Turnier für sie schon in der Hauptrunde vorbei. Es gab zu viele Niederlagen. Das lag aber nicht einfach nur an zu starken anderen Teams.