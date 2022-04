Die Seite ist ein Projekt von Naturschützenden und Meeresforschenden. Sie zeigen mit ihrer interaktiven Karte die riesige Vielfalt der Nordsee. Bewegt man sich mit der Maus oder den Fingern durch die Gegend, gibt es viele einzelne Stationen zu entdecken.

Dazu gehören etwa Forschungsschiffe, das Watt oder auch die Lange Anna, der berühmte Felsen auf der Insel Helgoland. An allen Stationen erklären Fachleute in Videos, was sie dort erforschen. Währenddessen kannst du dich umsehen und die Natur entdecken.

Nordseelife erzählt von Robben, Wattvögeln und den schützenswerten Pflanzen auf den Deichen, von den Forschungsprojekten in der Nordsee und anderen Aktionen. Das ist beim ersten Besuch auf der Karte ganz schön viel auf einmal. Am besten ist es, wenn du nicht versuchst, alles auf einmal zu entdecken.

Interaktive Website NordseeLIFE