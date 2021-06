Während der Europameisterschaft wird ständig über Fußball gesprochen. Nun aber gibt es viel Aufregung um eine Sache, die mit Fußball an sich gar nicht viel zu tun hat. Vielmehr geht es um bunte Farben. Was war geschehen?

Die Stadt München hatte geplant, das Stadion beim Spiel zwischen Deutschland und Ungarn am Mittwoch in Regenbogenfarben erleuchten zu lassen. Die Farben sind ein Zeichen für Vielfalt und Offenheit. So steht die Regenbogen-Fahne zum Beispiel für die Gleichberechtigung von homosexuellen Menschen. Man zeigt mit der Fahne: Wenn etwa Männer Männer lieben und Frauen Frauen, ist das selbstverständlich.

Doch der Fußball-Verband UEFA ließ die Idee nicht zu. Warum? Das hat mit dem Grund zu tun, warum München das Stadion bunt erstrahlen lassen wollte.

In Land Ungarn wurde vor Kurzem ein Gesetz beschlossen. Es sagt unter anderem: In Schulen und Filmen sollen Kinder und Jugendliche nicht mehr über Homosexualität und Transsexualität informiert werden dürfen. Transsexualität bedeutet: Jemand nimmt sein Geschlecht anders wahr als ihm bei der Geburt zugeteilt wurde. Es sagt also etwas über das eigene Gefühl aus, ob jemand Junge oder Mädchen, Mann oder Frau ist. Viele Menschen protestieren gegen das Gesetz. Sie sagen: Es ist nicht gerecht gegenüber Homosexuellen und Transsexuellen.

Die UEFA begründet ihr Verbot so: Die Stadt München wollte das Stadion aus einem politischen Grund bunt erstrahlen lassen. Die UEFA wolle sich aber nicht in die politischen oder auch religiösen Belange in einem Land einmischen.

Viele Sportler, Politiker und andere sind nun wütend und enttäuscht über das Verbot. Unter anderem, weil die UEFA selbst offen sein will, etwa gegenüber Schwulen und Lesben. Aus Protest kündigten zum Beispiel Organisationen an, Regenbogen-Fahnen an Menschen zu verteilen. Fernsehsender färbten ihre Logos bunt. Und andere Fußball-Stadien in Deutschland sollten am Mittwochabend in Regenbogenfarben angestrahlt werden.