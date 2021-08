Bei der Bundestagswahl wollen die Wählerinnen und Wähler vorab wissen: Wen wollen die Parteien in den Bundestag schicken? Deshalb legen die Parteien in den Bundesländern Listen an. Auf diesen Landeslisten stehen Kandidatinnen und Kandidaten, die nach der Wahl im Bundestag sitzen könnten.