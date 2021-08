Der Bundespräsident ist derzeit Frank-Walter Steinmeier. Er hatte spezielle Treffen geplant, um mitzubekommen, wie Corona den Alltag verändert hat. Diese Treffen heißen Bürgerlage. Dazu lud er sieben Menschen ein: Frauen und Männer aus unterschiedlichen Gegenden und mit verschiedenen Berufen. Dabei waren etwa die Leiterin einer Grundschule, ein Maler, ein Auszubildender und eine Musikerin.

Diesmal trafen sich die Leute nicht alle nur online. Stattdessen besuchten sie den Bundespräsidenten in seinem Sitz in der Hauptstadt Berlin. Dabei erzählte die Grundschullehrerin Maxi Brautmeier-Ulrich dem Bundespräsidenten: Viele Kinder müssten nach der langen Zeit zu Hause erst wieder das Schulleben lernen. Man müsse ihnen helfen, wieder in die Normalität zu kommen.