In diesem Hotel machen auch Leute Urlaub, die ganz in der Nähe wohnen. Foto: Markus Scholz/dpa

Das brachte Hotels zum Beispiel in der Stadt Lübeck auf eine Idee: Sie bieten speziell Einwohnern von da in dieser Zeit einen Urlaub bei sich an. Die Zimmer vermieten sie viel billiger als normalerweise. "Selbst wenn zwischen dem Zuhause und dem Hotel nur 20 Kilometer liegen, ist es doch ein Gefühl von Auszeit", sagt Karin Mäsker, die diese Gelegenheit gerade genutzt hat.

Die Stadt hofft wiederum, dass diese Urlauber und Urlauberinnen nach dem Erlebnis auch Werbung für die Hotels und ihren eigenen Wohnort machen.