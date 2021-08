Was für ein Schreck: Uhu Paula hatte sich in einem Zaun verfangen. Foto: Berufsfeuerwehr Ingolstadt

Die Feuerwehrleute konnten Paula mit einer Schere aus dem Zaun befreien. Beim Tierarzt wurde sie dann operiert. Seitdem erholt sie sich in einer Tierhilfe-Station. Inzwischen geht es Paula wieder gut. Wahrscheinlich darf sie in ein bis zwei Wochen wieder in die Freiheit.