Die Vorschläge dafür kommen von Schülerinnen und Schülern. Am Montag konnte sich der Mathelehrer Dietmar Schneider aus dem Bundesland Sachsen über die Auszeichnung freuen. Die bekam er, weil er mehr machte als normalen Unterricht. Zum Beispiel bot er spezielle Trainings an Wochenenden an, zur Vorbereitung auf Prüfungen.

Auch zwei Lehrerinnen aus Hessen bekamen den Preis. Ihre Schüler finden, dass sie besonders spannenden Unterricht machen und sich gut mit dem Stoff auskennen.