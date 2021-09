Anders sieht es aus, wenn die Autobahn gesperrt ist. Das geschah am Wochenende in der Nähe der Stadt Pforzheim im Süden von Deutschland. Wegen Bauarbeiten konnten dort am Wochenende keine Autos fahren. Deswegen wurde die Autobahn zum Kino-Schauen genutzt.

500 Filmfans buchten sich einen Platz. Unter freiem Himmel guckten sie den Film "25 km/h". Passend zur Autobahn geht es darin um zwei Brüder, die auf Mofas quer durch Deutschland reisen.