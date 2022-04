Keine Freunde treffen und zu Hause bleiben. Corona konnte manchmal ganz schön nervig sein! Doch für Geschwister gab es einen Trost. Sie hatten nämlich immer Schwestern oder Brüder zum Spielen zu Hause.

Dabei versteht man sich mal besser und mal schlechter. Das ist vollkommen normal, sagen Fachleute. Um gut durch den gemeinsamen Alltag zu kommen, ist es schön, wenn man gemeinsame Interessen hat. Das kann zum Beispiel bedeuten, zusammen mit dem Roller herumzufahren oder gemeinsam Lego zu spielen. Es geht dabei darum herauszufinden, was beiden Spaß macht, meint die Expertin Julia Asbrand.

Was Geschwister zusammen spielen, hängt auch von ihrem Alter ab. Vielleicht wollen deine jüngeren Geschwister als Verkäufer im Kaufladen stehen. Du dagegen hast eher Lust auf ein Videospiel oder aufs Trampolin. Auch das ist kein Problem, sagt die Fachfrau. Schließlich darf jeder auch mal Nein sagen und keine Lust haben zu spielen.

Doch was ist, wenn das oder auch ein anderes Thema zum Streit führen? Wer den Streit lösen will, sollte sich überlegen, woher das Verhalten des Geschwisterkinds kommt. "Vielleicht hatte es einen schlechten Tag oder ihm geht es gerade nicht gut", sagt Julia Asbrand. Man selbst hat also nicht unbedingt immer Schuld daran, wenn die Schwester oder der Bruder mal nicht so gut gelaunt sind.

Klar ist auch: Streit gehört zum Leben dazu. Die Expertin Inés Brock erklärt: "Geschwister streiten manchmal mehrmals in der Stunde und die Versöhnung geht oft schneller als gedacht."

Aber wichtig ist dabei immer: "Geschwister dürfen streiten, solange sie sich dabei nicht gegenseitig quälen oder Macht ausnutzen", ergänzt Inés Brock. Streiten sei auch nicht immer schlecht. So kann man lernen, seine Wünsche zu benennen und nach Lösungen zu suchen.