Der zweite Streik soll am Montagmorgen anfangen und bis Mittwochmorgen dauern. Es werden also wieder sehr viele Bahn-Verbindungen ausfallen. Das könnte auch Familien auf der Rückreise betreffen, denn in vielen Bundesländern sind noch Ferien.

Mit solchen Streiks wollen die Lokführer Druck auf die Chefs der Bahn ausüben. Denn mit denen streiten die Beschäftigen schon seit einiger Zeit um mehr Geld für ihre Arbeit.