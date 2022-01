Eine Bank hat nun berechnet, wie viel im vergangenen Jahr in Deutschland gespart worden ist. Von 100 Euro Einkommen waren das im Durchschnitt 15 Euro. Durchschnitt bedeutet so was wie Mittelwert. Manche Leute sparten also weniger und andere mehr. Einige legten auch gar kein Geld auf die Seite.

Insgesamt haben die Menschen in Deutschland nun eine riesige Summe angespart: 7,7 Billionen Euro. Das sind in anderen Worten 7700 Milliarden Euro. Oder ausgeschrieben: 7 700 000 000 000 Euro.