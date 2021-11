An einem großen Flughafen in der Stadt New York entsteht derzeit ein besonders großes Solar-Dach. Es bedeckt ungefähr 3000 Auto-Parkplätze! Es soll so auch eine ganze Menge Energie erzeugen. Die soll dann zum Beispiel für warmes Wasser auf dem Flughafen sorgen.

Auf diese Weise soll das Dach helfen, dass der Flughafen demnächst weniger klimaschädliche Gase ausstößt. Auf einem anderen Flughafen der Großstadt sieht es ähnlich aus: Dort sollen die Solar-Anlagen Strom für einen Zug auf dem Flughafen-Gelände liefern.