Die Strahlung von Handys und Smartphones ist schädlich. Das denken manche Menschen. Sie glauben etwa, schlechter zu schlafen oder sogar krank zu werden. Stimmt das?

Die Antwort: Nein, darauf weist nichts hin. Der Mobilfunk ist gut erforscht. Forschende haben sich alles Mögliche angeschaut, etwa den Schlaf und die Häufigkeit der Krankheit Krebs. Dabei kam heraus: Handys und Mobilfunk-Masten haben darauf keinen Einfluss.

Für den Schutz vor Strahlung zuständig ist in Deutschland das Bundesamt für Strahlenschutz. Anja Lutz arbeitet bei dieser Behörde. Sie sagt: "Keiner muss sich Sorgen machen, dass das Handy oder Wlan gefährlich sein könnte."

Gefährlich wäre es, wenn die Mobilfunk-Strahlung im Körper etwas so verändern könnte, dass ein Schaden entsteht. Aber so eine Wirkung ist nicht bekannt. "Wissenschaftler und Wissenschaftlerinnen können gut erklären, was ein Stoff im Körper macht", sagt Anja Lutz. "Sie wissen zum Beispiel, wie die ultraviolette Strahlung der Sonne die Haut schädigen kann." Bei Mobilfunk sehen sie keine solche Veränderung im Körper.

Es gibt nur eine Sache, die schon lange bekannt ist: Die Stahlen können den Körper ganz leicht erwärmen. "Damit das nicht zu viel wird, sagen die Vorschriften: Die Erwärmung muss weit unter einem Grad bleiben", sagt Anja Lutz. Doch auch so eine kleine Erwärmung passiere eigentlich nie, sagt sie.

Derzeit nutzen Smartphones und Handys normalerweise eine Technik, die 4G heißt. Nun wird gerade ein Netz mit 5G gebaut. Damit lassen sich viel mehr Daten übertragen. "5G ist nicht so neu, wie es klingt. Die Funkwellen dafür sind die gleichen wie jetzt oder ganz ähnlich", sagt Anja Lutz. Deshalb gehen Forschende davon aus: Auch in Zukunft sind Handys nicht gefährlich für die Gesundheit.

