Die können eine Seekarte nutzen. Naturschützer haben dazu eine App entwickelt. Ihre elektronische Seekarte zeigt an, auf welchen Gewässern in der Gegend um die Ostsee-Insel Rügen etwa Wasservögel nisten. Man erfährt auch, welche Fische geschützt sind. So sollen Leute, die Boot fahren oder angeln wollen, besser ihre Strecken auf dem Wasser planen.