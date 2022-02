Aus rund 30 Metern Höhe stürzen sich die winzigen Vögel rasend schnell in die Tiefe. Mit dieser spektakulären Vorstellung versuchen die Männchen die Weibchen zu beeindrucken. Sie sind so klein und fliegen so schnell, dass unsere Augen ihnen nicht folgen können. Die Rede ist von: Kolibris.