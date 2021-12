Ladenbesitzer im Land Venezuela in Amerika stellen diese extra bunten Sparschweine zu Weihnachten auf. Die Leute sollen sie mit Trinkgeld füttern. Das gehört an Weihnachten dazu. Manche Leute geben sich ordentlich Mühe mit ihren Schweinchen und dekorieren sie auffällig. Vielleicht landet dann ja mehr Geld in ihrem Bauch.