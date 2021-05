Mit dem Zug schnell in die Länder Österreich oder Tschechien? Politikerinnen und Politiker wollen solche Reisen verbessern. Foto: Christophe Gateau/dpa

In Zukunft soll deshalb eine andere Möglichkeit verbessert werden: die Bahn. Politiker und Politikerinnen wollen, dass es in Europa schnellere und bessere Zugverbindungen gibt. Das haben sie am Montag verabredet.

Bei der Konferenz ging es zum Beispiel um unsere Nachbarländer Österreich und Tschechien. Von der deutschen Hauptstadt Berlin nach Wien in Österreich soll man künftig nur noch fünf Stunden mit dem Zug brauchen. Im Moment fährt man acht oder sogar neun Stunden lang.

Bis es so weit ist, gibt es aber noch viel zu tun. Die Länder müssen etwa neue Zugstrecken bauen oder Tunnel, die durch Gebirge führen. Daher kann es noch mindestens zehn Jahre dauern, bis unsere Nachbarländer besser mit dem Zug zu erreichen sind.