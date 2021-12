Laura vermisst ihr altes Zuhause. Dann findet sie einen magischen Stern, und alles verändert sich. Die Geschichte von "Lauras Stern" läuft ab Donnerstag im Kino. Die zehn Jahre alte Emilia spielt darin die Hauptrolle. Auch sie weiß, wie es ist, wenn man sich in einem neuen Zuhause zurechtfinden muss. Davon erzählt Emilia im Interview mit den dpa-Nachrichten für Kinder.

Laura fühlt sich nach ihrem Umzug zunächst nicht so wohl. Bist du auch schon einmal umgezogen?

Emilia: "Das witzige ist, genau als ich den Film gedreht habe, ein paar Tage davor, bin ich auch umgezogen. Ich wohne zwar immer noch am selben Ort, aber wir sind von einer Wohnung in ein Haus gezogen. Das ist mir schon schwergefallen, ich wäre lieber in der Wohnung geblieben."

Der Stern hat Laura dabei geholfen, in ihrem neuen Zuhause anzukommen. Was hat dir geholfen?

Emilia: "Also mein Zimmer ist größer, und wir haben auch meine Wand angemalt, das fand ich schön. Und ich habe eine kleine Schwester bekommen, die war dann mein Stern."

Und mittlerweile hast du dich gut eingelebt?

Emilia: "Ja, total! Das witzige ist, vor ein paar Tagen habe ich mir noch Gedanken gemacht: Was ist, wenn ich jetzt wieder in der anderen Wohnung bin? Das ist ein ganz anderes Gefühl! Jetzt habe ich mich so an mein neues Zuhause gewöhnt, dass ich es mir gar nicht vorstellen kann, wieder in der anderen Wohnung zu leben."

Seit dem Filmdreh ist eine Menge Zeit vergangen. Im Film hast du schulterlange Haare. Nun sind deine Haare ganz schön lang.

Emilia: "Ja! Als wir damals das Casting gemacht haben, waren meine Haare noch so richtig lang. Länger als jetzt, bis zum Po waren die! Beim Casting habe ich eine Perücke bekommen, um zu sehen, wie ich mit den kurzen Haaren aussehen würde. Aber als ich die Rolle dann bekommen habe, mussten wir meine Haare auch wirklich abschneiden."

Ist dir das schwer gefallen?

Emilia: "Ja, das war schon schwer für mich. Aber es ist auch cool, wenn man eine Hauptrolle spielen darf. Die Haare wachsen ja auch wieder. So eine Gelegenheit wollte ich mir nicht entgehen lassen."

In welchem Film würdest du denn gerne als nächstes mitspielen?

Emilia: "Es gibt "Die drei !!!". Die höre ich manchmal als Hörspiel und lese die auch grade. Die mag ich am meisten und würde sofort zum Casting gehen."