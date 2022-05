Viele Museen bieten am Sonntag freien Eintritt an, zum internationalen Museumstag.

Aber wo soll es hingehen? Schließlich hat beinahe jede Stadt nicht nur eines, sondern häufig sogar mehrere Museen in denen die unterschiedlichsten Dinge gezeigt werden. Gemälde sind häufig dabei, manche Museen sammeln auch Spielzeug oder informieren über Tiere. In der Stadt Düsseldorf zeigt sogar die Polizei eine Ausstellung. In Dithmarschen wiederum kann man sich anschauen, wie das Leben in der Steinzeit wohl so war.

Die Auswahl ist also riesig. Bei der Entscheidung hilft die Webseite www.museumstag.de. Die liefert einen Überblick über das Programm und lässt sich auch durchsuchen: etwa nach Museen in der Nähe.