Rock, Bluse, Schleife und Kopfband, dazu ein Halsschmuck aus Tausenden Glasperlen: Im Ort Crostwitz trugen Jugendliche am Sonntag diese Tracht. So gingen sie zu einem wichtigen kirchlichen Fest, der Firmung. Die Mädchen gehören zu den Sorben. Das ist eine Volksgruppe, die vor allem in den Bundesländern Brandenburg und Sachsen lebt. Ihre Mitglieder sprechen deshalb Deutsch, aber sie haben zudem noch eine eigene Sprache: Sorbisch.