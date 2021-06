Der Code wird im Computer gespeichert. Dazu schreibt man nach und nach viele Informationen über den Storch. Zum Beispiel, wo das Tier beringt wurde, wo es nistet und wo es den Winter verbringt, erklärt Gérard Mercier. Er ist Storchenbetreuer für eine Region im Westen Baden-Württembergs und beringt in diesen Tagen junge Störche. Um die hohen Nester etwa auf Dächern zu erreichen, benutzt er eine Hubarbeitsbühne.

"Wenn die Störche etwa sechs Wochen alt sind, bekommen sie die Ringe", sagt er. Sind die Vögel älter, fangen sie an, sich zu wehren oder versuchen zu flüchten. Die Ringnummer kann man übrigens mit dem Fernrohr erkennen. Man muss die Störche später also nicht einfangen, um den Code am Bein abzulesen.