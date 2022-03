Die Rennstrecke liegt in der Wüste.

Vom Sand wollen sich die Rennfahrer aber natürlich nicht aufhalten lassen. Sie starten am Wochenende in Bahrain ins erste Rennen der neuen Formel-1-Saison. Dabei schauen viele Menschen vor allem auf Max Verstappen und Lewis Hamilton. Die beiden hatten in der letzten Saison um den ersten Platz gekämpft. Max Verstappen gewann. Lewis Hamilton rechnet sich dennoch wieder Chancen auf den Weltmeister-Titel aus. "Ich habe immer noch das Gefühl, dass ich relativ weit oben bin", sagte er.

Nicht beim ersten Rennen dabei sein wird Sebastian Vettel. Er hat sich mit Corona angesteckt und verpasst deshalb den Wettkampf. Vertreten wird er von Nico Hülkenberg, der ebenfalls aus Deutschland stammt.