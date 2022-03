Solche Fragen zu beantworten, ist manchmal gar nicht so leicht. Wichtig ist es dennoch! Denn je besser wir unseren Müll trennen, desto besser können wir ihn recyclen, also neue Produkte daraus herstellen. Das ist gut, denn so bleibt weniger Müll übrig. Außerdem müssen dann weniger neue Rohstoffe gewonnen werden.

Darauf will auch der Weltrecyclingtag am Freitag aufmerksam machen. An dem Tag gibt es verschiedene Veranstaltungen. Schlau machen kann man sich auch auf der Internetseite www.muelltrennung-wirkt.de

Dort kannst du dir ab Freitag zum Beispiel ein Video mit Tobias Krell und Pia Amofa-Antwi anschauen. Die beiden kennst du vielleicht aus dem Programm des KiKA. Die beiden Moderatoren zeigen, wie Mülltrennung geht und wie sie der Umwelt hilft.