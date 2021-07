Die Bundeswehr darf in Deutschland aber nicht ständig eingesetzt werden. Das geht nur als Ausnahme, also etwa eine Naturkatastrophe oder ein schweres Unglück. In so einem Fall können zum Beispiel Städte die Bundeswehr um technische Hilfe bitten. Dann kommen Soldatinnen und Soldaten, um etwa in Not geratene Personen zu bergen. Ihre Waffen dürfen sie in solchen Hilfseinsätzen natürlich nicht benutzen.