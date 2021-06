Ein großes Haus, ein teures Auto und vielleicht noch ein schickes Boot und viel Schmuck: So stellen sich Leute oft den Besitz reicher Menschen vor. Was man davon nicht so leicht sieht, ist zum Beispiel das Geld. Das liegt etwa auf Konten von Banken. Manche Leute verwahren dort zum Beispiel auch Gold oder ihnen gehören Teile von Unternehmen.