Bei der Sängerin Adele allerdings lief es ein wenig anders. Sie musste jetzt Konzerte im Land USA absagen, weil sie und ihr Team nicht rechtzeitig mit den Vorbereitungen fertig wurden. Schuld daran ist aber keine schlechte Planung, sondern wiedermal Corona.

In einem Video entschuldigte sich Adele bei ihren Fans. Die Show sei einfach nicht fertig geworden, erklärte sie. Die Hälfte ihrer Mitarbeiter sei krank. "Ich bin am Boden zerstört und es tut mir so leid, dass es in der allerletzten Minute passiert", sagte sie unter Tränen. Die Auftritte werde sie aber nachholen, versprach die Sängerin.